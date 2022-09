Gran Premio d'Italia 2022 di Gianmarco Veronesi

BIO

Classe 1995, Gianmarco Veronesi è un nome emergente tra i disegnatori e gli artisti del panorama del fumetto italiano. Diplomato alla Scuola Internazionale di Comics a Reggio Emilia nel 2017 sotto la guida di Giuseppe Camuncoli si afferma nella scena nazionale con Renoir Comics. Attualmente è nelle librerie con una biografia illustrata del pittore Tintoretto, realizzata per Sky Arte e sta lavorando come illustratore e direttore artistico per alcune produzioni originali Sky. Una di queste è In Compagnia del Lupo, con Carlo Lucarelli, serie co-prodotta con la casa di produzione TIWI. Per Scuderia Ferrari è stato illustratore della prima stagione del premiato motion comic We Race.