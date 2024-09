Una manciata di punti

La Scuderia Ferrari HP dal Gran Premio di Gran Bretagna corso a Silverstone ha portato a casa il massimo possibile, date le circostanze, con Carlos Sainz che ha raccolto undici punti grazie a una gara solida che gli ha permesso di concludere al quinto posto con anche il giro veloce, mentre non ha raccolto nulla con Charles Leclerc la cui strategia aggressiva al cadere delle prime gocce di pioggia non ha pagato. Il monegasco è giunto infatti 14°.

La gara. Al via, su pista asciutta ma pioggia attesa a breve, sia Carlos che Charles sono scattati bene: lo spagnolo ha scavalcato Nico Hulkenberg per la sesta posizione, mentre Leclerc è stato ancora più bravo salendo dall’undicesimo all’ottavo posto alle spalle di Lance Stroll, superato al 14° passaggio. Le prime gocce sono iniziate a cadere al giro 15 ma l’intensità non era tale da permettere di montare le gomme Intermedie. La pioggia è aumentata di volume quattro tornate più tardi e a quel punto Charles, che stava faticando con le sue Medium, ha deciso di entrare, assecondato dalla squadra come sempre accade in caso di pista bagnata. Sainz ha invece scelto di restare fuori e lo spagnolo ne ha beneficiato, visto che lo scroscio d’acqua si è calmato per una manciata di minuti e i piloti con le slick sono tornati a girare in tempi competitivi. Negli stessi momenti Leclerc ha sofferto le pene dell’inferno con le Intermedie su un asfalto appena umido e così quando al giro 26 tutti sono rientrati per passare a gomme da pioggia anche il monegasco è stato costretto a una ulteriore sosta per un nuovo set di Intermedie. Questo pitstop ha, di fatto, posto fine alle sue speranze di chiudere la corsa in zona punti. Carlos invece è salito in quarta posizione grazie al ritiro di George Russell anche se prima di rientrare ai box per rimettere le slick è stato superato da Oscar Piastri tornando quinto. Lo spagnolo ha montato gomme Hard con le quali ha tenuto un buon passo mettendo a distanza di sicurezza Hulkenberg al punto che nel finale la squadra ha deciso di richiamarlo per mettere un set di Soft e tentare di ottenere il punto per il giro più veloce, obiettivo centrato in 1’28”293. In classifica la Scuderia Ferrari HP resta al secondo posto tra i Costruttori, e lo stesso vale per Charles, sempre terzo nella classifica piloti, mentre Carlos è ancora quarto ma ora è a sole cinque lunghezze dal compagno di squadra.

Pausa, poi Ungheria. Il Mondiale ora si ferma per una settimana, che sarà preziosa per lavorare con i tanti dati raccolti nelle ultime gare per reagire al calo di prestazione accusato nelle ultime corse. Si tornerà in pista nel weekend del 19-21 luglio per il Gran Premio di Ungheria.





Carlos Sainz #55