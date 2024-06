Prove libere 2: Charles e Carlos secondo e quarto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e il quarto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone.

45 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme prototipo con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’33”011 e 1’33”266, prima di passare alle Medium. Con questa mescola il monegasco è sceso a 1’31”708, mentre lo spagnolo ha fatto segnare 1’32”085. Sulle SF-23 sono quindi state montate le gomme Soft per simulare la qualifica: Leclerc ha ottenuto 1’31”008, Carlos 1’31”237. La seconda metà della sessione è stata poi dedicata al lavoro in configurazione gara, con i long run che sono stati effettuati con mescola Medium. La sessione è terminata con due minuti di anticipo a causa dell’uscita di pista di Pierre Gasly che ha innescato la bandiera rossa. All’attivo di Charles 23 tornate, una in meno per Carlos.