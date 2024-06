Nel mondo dei fumetti, Mattia De Iulis si distingue per essere un artista italiano rinomato per la partecipazione a titoli iconici della Marvel Comics. La sua abilità è stata apprezzata però anche oltre, avendo lavorato per editori come Sergio Bonelli Editore, BOOM! Studios, Image Comics e Dark Horse. È copertinista, disegnatore di interni e colorista e attualmente è immerso nel progetto The Cull, pubblicato da Image Comics negli Stati Uniti e portato al pubblico italiano da Edizioni BD.