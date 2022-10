Libere 2: altra sessione bagnata, Carlos e Charles sesto e undicesimo

Suzuka 07 ottobre 2022

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il sesto e l’undicesimo tempo con Carlos Sainz e Charles Leclerc nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone sulla pista di Suzuka sulla quale continua a piovere. Il turno era previsto della durata di 90 minuti per consentire alla Pirelli di testare alcune gomme da asciutto in vista del 2023, ma non è stato possibile provarle a causa delle condizioni della pista. Ci si riproverà ad Austin e a Città del Messico.



33 giri. Carlos Sainz è andato in pista subito con gomme da bagnato pesante ottenendo come miglior tempo nella fase iniziale in 1’49”615, mentre Charles ha deciso di attendere che la pioggia diminuisse di intensità scendendo direttamente sul tracciato con pneumatici Intermedi ottenendo al massimo 1’44”709. Carlos ha poi imitato il compagno fermando i cronometri a 1’43”691 e poi a 1’43”204. Nel finale i due piloti hanno girato con più carico di carburante – Carlos più di Charles – per valutare la vettura in configurazione gara. Carlos ha completato 23 giri, Charles 10.