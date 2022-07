Prove libere 2: Carlos e Charles guidano la classifica

La Scuderia Ferrari ha ottenuto i migliori due tempi nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia con Carlos Sainz e Charles Leclerc.

42 giri. Charles e Carlos hanno aspettato qualche minuto prima di scendere in pista differenziando il programma anche alla luce del fatto che lo spagnolo dovrà scontare una penalità in griglia di partenza dopo aver sostituito la centralina (è stata installata la terza). Leclerc è uscito dai box con pneumatici Medium, con i quali ha subito ottenuto un buon 1’34”182, mentre con Carlos si è optato per un treno di gomme Soft con cui ha fermato i cronometri a 1’33”322. Il monegasco ha poi simulato la qualifica con le Soft centrando 1’33”136, tempo abbondantemente migliorato da Sainz che con un nuovo treno della mescola più morbida ha stabilito 1’32”527. Charles si è poi lanciato una volta ancora scendendo fino a 1’32”628, secondo miglior tempo. Negli ultimi 15 minuti della sessione su entrambe le vetture è stato caricato carburante per cominciare a lavorare in configurazione gara. Le vetture torneranno in pista domani alle 13 per la terza e ultima ora di prove libere.