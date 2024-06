Quali recap: Charles e Carlos quarto e quinto

A Imola per le qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna il cielo è azzurro con un po’ di vento, l’aria è a 24°, l’asfalto a 43°.

Q1. Nella prima fase entrambe le Ferrari vanno in pista con gomme Medium: Charles ottiene 1’16”463, Carlos commette un errore e fa 1’16”975 e poi scendono a 1’16”097 e 1’16”015. Leclerc con la stessa mescola ottiene 1’15”823. I due accedono alla fase successiva.

Q2. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft e ottengono rispettivamente 1’15”328 e 1’15”702. Tornano in pista con un nuovo treno di Soft e Sainz scende a 1’15”512 passando il turno insieme al compagno di squadra.

Q3. Due treni di gomme Soft a disposizione per sia per Charles che per Carlos. Al primo tentativo ottengono 1’15”016 e 1’15”363. Al secondo migliorano entrambi ma per la pole non basta. Leclerc è quarto in 1’14”970, Sainz quinto in 1’15”233.