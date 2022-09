Gran Premio d'Olanda 2022 di Mirco Pierfederici

BIO

Mirco Pierfederici (Senigallia, 1982) illustratore, art director, ha disegnato pagine e copertine per Marvel (Wolverine, Tron, X-men. Marvel Zombie), Dc (Starfire), IDW (Doctor Who, Angel), Sergio Bonelli Editore (Dylan Dog e Morgan Lost). Attualmente è concept artist e art director per diverse produzioni, dal video-gaming ai giochi da tavolo e all'animazione. Kids & Legends, di cui cura la direzione artistica e le illustrazioni, vince la menzione d'onore come miglior gioco di ruolo a LuccaComics & Games 2021. Nel settore videoludico si occupa della parte visiva di Ravenous Devils (Steam, Ps4/5, Xbox, Switch) e di Railgods of Hysterra.