Frédéric Vasseur Team Principal

Si torna a gareggiare, questa volta a casa di Charles a Monte Carlo. Sarà quindi un appuntamento speciale e particolarmente emozionante per lui, così come per tutti noi. Insieme a Charles e Carlos abbiamo preparato il fine settimana nei minimi dettagli per sfruttare ogni opportunità che la pista, particolarmente insidiosa, potrebbe offrire.

Entrambi i nostri piloti adorano il tracciato - Charles è stato in pole negli ultimi due anni, Carlos è sempre salito sul podio a Monaco da quando è entrato a far parte della Scuderia - e daremo il massimo per ottenere un buon risultato da dedicare ai nostri tifosi.









Ferrari Stats

GP disputati 1057

Stagioni in F1 74

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 242 (22,89%)

Pole position 243 (22,99%)

Giri più veloci 259 (24,50%)

Podi totali 799 (25,20%)

Ferrari Stats Monaco GP

GP disputati 67

Debutto 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 9 (13,43%)

Pole position 12 (17,91%)

Giri più veloci 17 (25,37%)

Podi totali 55 (27,36%)





Tre domande a...

CHARLES LECLERC, PILOTA #16

1. Descrivi il circuito di Monte Carlo con una parola

Adrenalina: è l’elemento fondamentale che questa pista sa trasmettere. È stretta, il fondo spesso è sconnesso e per andare veloce devi fidarti anche delle tue sensazioni. Quando ci giri a bordo di una vettura di Formula 1 fondamentalmente non hai un attimo di respiro, e in qualifica, quando spingi al massimo, nell'abitacolo ti pervade una vera e propria scarica di adrenalina, appunto. Credo che nessun circuito trasmetta queste sensazioni e so che è così per tutti i piloti, e per me in particolare, visto che è la pista della città nella quale sono cresciuto...



2. Qual è il tuo luogo preferito nella città di Monte Carlo?

Ce ne sono tanti. Io sono cresciuto a Fontvielle, ma tutta la città è veramente ricchissima di luoghi unici. Qualunque cosa tu voglia fare, Monte Carlo sa offrire i luoghi perfetti per farli: sport, moda, relax. Io personalmente amo la spiaggia di Larvotto, e posso forse dire che quello è il mio luogo speciale, quando sono a Monaco.



3. Ci racconti qualche momento speciale legato al GP di Monaco?

L’ho detto tante volte: la passione per l’automobilismo la devo a mio padre e al fatto di essere nato e cresciuto a Monaco. Ero molto piccolo quando dal balcone di casa di un amico, che abitava a Ste. Devote, vedevo le macchine sfrecciare e io simulavo le stesse scene con dei modellini di Formula 1. Poi grazie a mio padre ho conosciuto il mito Ayrton Senna e ho potuto vedere di che cosa è stato capace a Monaco, così ho iniziato a sognare che un giorno avrei potuto essere anche io tra i protagonisti qui. Poter girare oggi sulla stessa pista che ha contribuito a renderlo una leggenda è qualcosa di molto speciale per me. Non vedo l'ora.



Profilo

Charles Leclerc

Nato il: 16/10/97

A: Monte Carlo (Monaco)







Gran Premio di Monaco: numeri e curiosità



5. I piloti capaci di ottenere due pole position di fila a Monte Carlo: Alain Prost (1983-84); Mika Häkkinen (1998-99); Fernando Alonso (2006-07); Nico Rosberg (2013-14) e Charles Leclerc (2021-22). C’è però chi è stato capace di fare meglio riuscendo a conquistare quattro pole consecutive, come Ayrton Senna (1988-91), o tre, come Juan Manuel Fangio (1955-57), Stirling Moss (1959-61), Jim Clark (1962-64), Jackie Stewart (1969-71) e Niki Lauda (1974-76).



15. Le categorie automobilistiche che hanno corso sul circuito di Monaco oltre alla Formula 1. Sul tracciato del Principato hanno vinto 149 diversi piloti e, a conferma della sulla difficoltà, ben un terzo di essi è arrivato a gareggiare anche nella massima categoria. Dodici i piloti capaci di vincere nelle altre categorie e anche in Formula 1 – il Gran Premio nelle sue 68 edizioni valide per il Mondiale è stato conquistato da 36 concorrenti diversi –, in ordine temporale Stirling Moss, Jackie Stewart, Jean-Pierre Beltoise, Ronnie Peterson, Niki Lauda (entrambe le volte su Ferrari), Patrick Depailler, Alain Prost, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton, Mark Webber, Daniel Ricciardo e Sergio Perez.



26. I Paesi dell’eurozona, che utilizzano l’euro come moneta, più sei che non fanno parte della Unione Europea tra cui il Principato di Monaco (gli altri sono Città del Vaticano, San Marino, Andorra, Montenegro e Kosovo). L'eurozona non va confusa con il numero dei Paesi membri dell’UE, che sono 27. Di questi la Danimarca gode di una esenzione e continuerà ad usare la Corona, mentre Svezia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Bulgaria e Romania dovranno adottare l'euro in futuro. La moneta è anche in corso di validità nelle basi britanniche di Akrotiti e Dhekelia, situate a Cipro, che rendono questi luoghi gli unici sotto la sovranità del Regno Unito nei quale si può utilizzare l’euro.



100. La percentuale di alfabetizzazione degli abitanti del Principato di Monaco, un record eguagliato solo dall’altro micro stato della Città del Vaticano.



139. Le nazionalità diverse tra le persone che risiedono nel Principato di Monaco. Si tratta di un record mondiale incontrastato dal momento che è l’unica nazione al mondo sopra quota cento.