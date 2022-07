Prove libere 2: Carlos primo, Charles quinto

La seconda ora di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone, si è disputata interamente sull’asciutto ed è stata molto più significativa rispetto alla prima, con parecchi giri in più completati da Carlos Sainz, che ha ottenuto il miglior tempo assoluto, e Charles Leclerc che si è piazzato al quinto posto.

53 giri. Il turno ha permesso alla Scuderia Ferrari, al pari degli altri team, di recuperare il tempo perduto a inizio giornata: Carlos e Charles hanno iniziato la sessione girando con gomme Medium con le quali si sono migliorati a più riprese. Leclerc ha ottenuto 1’29”639, poi portato a 1’29”462, mentre Sainz ha fermato i cronometri a 1’29”962, migliorato poi fino a 1’29”543. Dopo una sosta al box, entrambi i piloti sono tornati in pista con pneumatici Soft con i quali Carlos è sceso a 1’28”942, mentre Charles ha fatto segnare 1’29”404. Nell’ultima parte della sessione i due si sono concentrati sui long run: Carlos ha completato in totale 28 tornate, tre in più di Charles.