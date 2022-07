Carlos rimonta 14 posizioni, Charles che peccato!

Gran Premio di Francia a due facce per la Scuderia Ferrari, che da una parte si porta a casa una grande rimonta di Carlos Sainz – capace di risalire da 19° a quinto – ma dall’altra deve incassare il ritiro di Charles Leclerc, uscito di pista in curva 11 al 18° giro mentre era al comando e stava costruendo i presupposti per la sua quarta vittoria stagionale.

La gara. Charles era riuscito a mantenere la testa al via e, come già in Austria una settimana fa, stava beneficiando della migliore gestione gomme della sua F1-75 per avvantaggiarsi su Max Verstappen. Carlos, dal canto suo, ha avuto pazienza nelle prime fasi, lavorando per mandare bene in temperatura i suoi penumatici Hard prima di iniziare la rimonta. Lo spagnolo è rapidamente entrato nella top ten e quando al giro 18 Charles si è dovuto ritirare – innescando una Safety Car – è rientrato ai box per passare a gomme Medium. Purtroppo in quel frangente un unsafe release gli è costato una penalità di cinque secondi. Con le gomme fresche Carlos ha mostrato fin da subito un gran passo che lo ha portato a risalire fino al terzo posto mettendo a segno due sorpassi memorabili – a Signes e all’ultima curva – ai danni di George Russell e Sergio Perez prima di doversi fermare ancora una volta per un nuovo treno di Medium scontando così anche la penalità. Tornato in pista Sainz è risalito al quinto posto strappando a Max Verstappen anche il punto per il giro più veloce. A lui è anche andato il titolo di “Driver of the Day” assegnato dai fan.

Ungheria prima della pausa. La squadra torna a Maranello con un gusto agrodolce in bocca, ma con la consapevolezza di avere un pacchetto competitivo con il quale andare a caccia di soddisfazioni in Ungheria già domenica prossima, prima di staccare per qualche settimana per la pausa estiva.





Carlos Sainz #55



"È stata una gara difficile anche se è stato divertente risalire nel gruppo effettuando tanti sorpassi. Rimontare con le gomme Hard è stato impegnativo mentre quando ho montato le Medium il mio passo è migliorato molto e sono riuscito a guadagnare altre posizioni. Ho dato tutto oggi e, anche se non siamo stati fortunatissimi con il pit stop e la conseguente penalità, siamo riusciti là davanti. Peccato per Charles perché stava facendo una grande gara. Come sempre, analizzeremo tutti i dati in questi giorni per verificare dove possiamo migliorare per portare a casa un buon risultato prima della pausa estiva."







Charles Leclerc #16

"Sono molto deluso. Questo non è certo il risultato che volevo considerato che oggi avevo il passo per vincere. Ho commesso un errore e ne ho pagato il prezzo fino in fondo. A casa ricaricherò le batterie in vista della prossima gara in Ungheria dove ancora una volta sarò pronto a dare tutto me stesso. "





Mattia Binotto, Team Principal & Managing Director

"Nonostante il risultato sia lontano da quello che volevamo, ci portiamo a casa degli aspetti positivi da questa gara, a cominciare dalla competitività della F1-75 anche su un tracciato ostico come quello del Paul Ricard. È inutile discutere l’errore di un campione come Charles: può capitare e voltiamo subito pagina insieme. Carlos è stato autore di un ottimo weekend fin dalla qualifica, dove si è messo a disposizione della squadra. In gara ha avuto pazienza al via e poi ha recuperato terreno giro dopo giro con alcuni sorpassi meravigliosi. Ora guardiamo all’Ungheria dove vogliamo lottare ancora per la vittoria."