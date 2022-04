I piloti della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, hanno ottenuto rispettivamente il terzo e il sesto tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Entrambi si sono concentrati unicamente sui long run in preparazione della gara di 100 km che prenderà il via alle 16.30 e del Gran Premio vero e proprio che scatta domani alle 15.

66 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno con un long run con due gomme di mescola diverse: Medium per il monegasco, che ha ottenuto come miglior tempo 1’21”776 (18 i giri completati), e Soft per lo spagnolo con un riferimento di 1’21”731 su un totale di 14 tornate. A metà sessione i due hanno invertito programma: Leclerc è andato in pista con la mescola Soft, con la quale ha ottenuto il suo tempo di riferimento in 1’19”740, mentre Sainz con la Medium si è a sua volta migliorato scendendo a 1’20”258. Nel complesso Charles ha completato 35 giri, Carlos 31.