Imola, 24 aprile 2022

Temperature: aria 13°; pista 17°

Tutti i piloti sono in pista con gomme intermedie.

Partenza. Al via Charles non ha uno scatto perfetto e viene superato sia da Sergio Perez che da Lando Norris. Daniel Ricciardo invece colpisce Carlos Sainz e lo manda in testacoda nella ghiaia. Gara finita per lui e Safety Car. Leclerc è quarto dietro a Max verstappen, Perez e Norris.

Giro 8. Leclerc supera Norris e sale in terza posizione.

Giro 15. Charles recupera terreno su Perez e si porta sotto i due secondi di distacco man mano che la pista si asciuga.

Giro 18. Perez si ferma e Charles sale in seconda posizione. Il giro dopo tocca a Charles che esce davanti al messicano ma non può fare nulla per difendersi dal suo attacco dal momento che le gomme non sono ancora nella giusta finestra di temperatura.

Giro 41. Nella fase centrale non accade nulla di rilevante. Sempre Vertappen davanti con 12 secondi di vantaggio su Perez e 14 su Leclerc.

Giro 50. Charles si ferma per cambiare le gomme e passare alle Soft, imitato al giro succeesivo da Perez che gli rimane davanti. Al giro 52 si ferma anche Vesrtappen che rimane al comando.

Giro 54. Nel tentativo di rimanere in scia a Perez, Charles finisce in testacoda alla variante alta e danneggia l’ala anteriore. Deve rientrare al box per cambiarla ed esce in nona posizione.

Giro 56. Leclerc supera Kevin Magnussen e si mette a inseguire Sebastian Vettel per il settimo posto. Pochi giri dopo il monegasco supera il tedesco e poi anche Yuki Tsunoda per chiudere sesto. Vince Verstappen davanti a Perez e Norris.