Gran Premio amaro

Per la prima volta in questa stagione la Scuderia Ferrari non ha portato al traguardo alcuna vettura a causa di guai legati all’affidabilità. Non succedeva dal Gran Premio d’Australia 2009. La gara di Carlos Sainz si è conclusa dopo otto giri per colpa di un problema idraulico, mentre Charles Leclerc si è dovuto ritirare dopo 21 passaggi a causa di un problema alla power unit mentre si trovava al comando della corsa.

Rammarico. Rimane un grande dispiacere perché per la seconda volta in tre gare la F1-75 di Charles si è fermata mentre il monegasco era al comando ed è dunque sfumata una concreta possibilità di segnare punti. Per Carlos si tratta del terzo ritiro della stagione, il primo dovuto a problemi di affidabilità. Il Mondiale torna in pista già domenica prossima a Montreal per il Gran Premio del Canada.





Charles Leclerc #16





"Un risultato deludente per noi oggi. All’inizio del primo stint, sulle Medium, non eravamo particolarmente forti ma verso la fine abbiamo cominciato a rimontare su Checo (Perez). Durante la Virtual Safety Car abbiamo deciso di approfittare per fare pit stop e montare le Hard, che era la scelta giusta da fare. Questo ci ha messo in condizione di ritrovarci al comando e da lì in poi si sarebbe trattato solamente di gestire le gomme fino al termine.

Poi purtroppo abbiamo avuto un problema con la power unit e ci siamo dovuti ritirare. Ora torniamo a casa e resettiamo tutto prima del Canada. Dobbiamo comprendere quali sono i problemi e tornare più forti già a Montreal."









Carlos Sainz #55





"Il risultato di oggi è difficile da accettare. Al via abbiamo preso un minimo di distanza dalle vetture davanti per gestire le gomme e poter allungare lo stint più avanti. Purtroppo il problema idraulico che si è verificato al giro 9 mi ha costretto al ritiro.

Considerato anche il guaio che ha fermato Charles direi che è stata una domenica difficile per tutta la squadra così come per i tifosi poiché abbiamo perso punti importanti e io la possibilità di fare chilometri. Per una ragione o l’altra per me è stato difficile fin qui sentirmi pienamente a mio agio in questa stagione.

Tuttavia siamo una squadra molto forte e non ho dubbi che avremo le capacità e la determinazione per tornare più forti. Il campionato è ancora lungo, ora sotto con il Canada."









Mattia Binotto, Team Principal & Managing Director





"Questa è indubbiamente una giornata amara. Rispetto allo scorso anno abbiamo fatto grandi progressi di prestazione mentre dobbiamo chiaramente ancora crescere come affidabilità.

Dispiace, fra una settimana saremo in Canada per provare a rifarci, analizzeremo i problemi e cercheremo di gestirli finché non ne verremo a capo. Il percorso di crescita non è certamente completato."