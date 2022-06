Prove libere 3: Charles e Carlos secondo e quarto

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il secondo e il quarto tempo con, rispettivamente, Charles Leclerc e Carlos Sainz nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian al Baku City Circuit.

38 giri. Leclerc e Sainz hanno girato unicamente con gomme Soft e si sono migliorati progressivamente nel corso della sessione fino ad arrivare ai tempi di riferimento. Charles ha ottenuto 1’43”230, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’43”596. I due hanno completato 19 giri ciascuno.

Qualifiche in ritardo. Essendo questa sessione iniziata in ritardo di 15 minuti a causa delle riparazioni necessarie alla curva 1 in seguito ad un incidente in F2, anche le qualifiche slitteranno di 15 minuti. Si comincia alle 18.15 locali (16.15 CET).