Quali recap: Charles in pole! Carlos quarto

Cielo sereno e sole, con 20 gradi di temperatura nell’aria. L’asfalto è a 38.

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft. Charles fa segnare 1’42”105, mentre Carlos, che aveva montato Soft usate per controllare una regolazione, rientra ai box per montare pneumatici nuovi. Lo spagnolo torna in pista ma non riesce a stabilire un tempo perché la sessione viene sospesa con bandiera rossa dopo l’urto di Nyck de Vries contro le barriere. Si è ripreso con dieci minuti di tempo a disposizione ma poco dopo la sessione è stata interrotta nuovamente per un nuovo incidente di Pierre Gasly. Si riparte con sette minuti a disposizione e finalmente Sainz riesce a stabilire un tempo, in 1’42”614, poi migliorato fino a 1’42”197. Migliora anche Leclerc, prima in 1’41”838 e poi ottenendo il miglior tempo in 1’42”269.

Q2. Charles e Carlos escono dai box con gomme Soft nuove. Il monegasco al suo primo tentativo ottiene 1’41”216, mentre Carlos commette un errore e si rilancia e ottiene 1’41”517. Leclerc si migliora ancora e scende a 1’41”037 imitato poco dopo dal compagno di squadra che passa il turno in 1’41”369. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Nella fase decisiva della qualifica entrambe le SF-23 possono contare su due treni di gomme Soft nuove. Charles ottiene 1’40”445, lo stesso tempo al millesimo del leader Max Verstappen, mentre Carlos ferma i cronometri a 1’41”016, quarto tempo provvisorio. Si rientra ai box per cambiare le gomme: Leclerc torna in pista e stabilisce la pole in 1’40”203. Carlos scatterà quarto, dalla seconda fila. Per Charles è la pole numero 19 della carriera.