Prove libere 3: Carlos decimo sotto la pioggia

Carlos Sainz ha ottenuto il decimo tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada. Sul tracciato, molto bagnato a causa della pioggia che cade su Montreal da questa mattina, si è visto anche Charles Leclerc che però non ha preso rischi, considerato che prenderà un’ulteriore penalità dopo la sostituzione della power unit, e non ha fatto segnare alcun tempo.

23 giri. Sia Charles che Carlos sono scesi in pista con gomme da bagnato, le uniche adatte alla quantità d’acqua presente sul circuito e alle temperature bassissime dell’asfalto (15 gradi). Leclerc, come detto, nei cinque giri percorsi non ha fatto segnare alcun tempo mentre Sainz ha continuato a macinare chilometri (18 le tornate completate durante la sessione) per migliorare la propria confidenza con la pista inzuppata d’acqua. Lo spagnolo con gomme da bagnato estremo ha ottenuto 1’35”858, mentre una volta passato a pneumatici Intermedi, nella seconda parte del turno, si è migliorato scendendo a 1’34”778. Le qualifiche sono in programma alle 16 locali.