Prove libere: Charles e Carlos 13° e 14°, ma tanti programmi diversi

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il 14° e il 15° tempo nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio di Cina nel quale le squadre hanno messo in atto programmi molto diversi tra loro.

39 giri. Carlos e Charles hanno atteso in garage che la pista si pulisse un po’ e sono usciti solo dopo dieci minuti dall’inizio del turno con un treno di gomme Soft che hanno tenuto in macchina fino al termine. Hanno però fatto in tempo a far segnare solo due tempi non rappresentativi – 1’41”109 per lo spagnolo, 1’41”118 per il monegasco – prima che la sessione venisse sospesa con bandiera rossa a causa di un principio di incendio in curva 2. A poco più di mezz’ora del termine il turno è ripreso e i due piloti della Scuderia hanno centrato i loro tempi di riferimento. Leclerc ha ottenuto 1’38”090, mentre il compagno ha fermato i cronometri a 1’38”284 con una gomma già vecchia di tredici giri. Nel finale entrambe le SF-24 hanno provato il passo gara. Nel complesso Charles ha percorso 20 giri, uno più di Carlos.