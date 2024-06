Race recap: Charles quarto, Carlos quinto

Allo Shanghai International Circuit va in scena il Gran Premio di Cina. L’aria è a 19 gradi, l’asfalto a 31.

Partenza. Al via Charles e Carlos con gomme Medium nuove ma vengono superati da George Russell e Nico Hulkenberg, ma il monegasco prima del primo passaggio sul traguardo si riprende la settima posizione. Poco dopo anche Carlos supera la Haas per l’ottavo posto.

Giro 9. Charles supera Russell per la sesta posizione.

Giro 12. Leclerc supera Oscar Piastri mentre Fernando Alonso si ferma per il cambio gomme. Il monegasco è quarto, Carlos sesto perché Russell a propria volta si ferma al box.

Giro 13. Si fermano le due Red Bull. Charles è secondo dietro Lando Norris, Carlos quinto.

Giro 16. Pitstop per Piastri. Carlos sale quarto.

Giro 17. Si ferma Carlos che riparte in 2.4 con Hard nuove. È decimo.

Giro 19. Sainz super Hulkenberg e sale nono.

Giro 22. Valtteri Bottas si ferma in pista. Charles si ferma in Virtual Safety Car per gomme Hard. Riparte quarto dietro Alonso. La direzione gara chiama ora la Safety Car.



Giro 24. Si fermano ai box le Red Bull ma Perez esce dietro a Charles che ora è terzo dietro a Max Verstappen e a Lando Norris. Si ferma anche Alonso così Sainz sale sesto.

Giro 25. Stop ai box per Piastri. Carlos quinto.

Giro 27. Alla ripartenza Alonso con gomme Soft supera Carlos che scende sesto.

Giro 39. Perez super Charles per la terza posizione.

Giro 43. Alonso rientra per un altro cambio gomme. Carlos sale quinto.

Finale. Non succede più nulla. Charles chiude quarto davanti a Carlos. Nell’arco del weekend il team porta a casa 31 punti, i nove di ieri nella Sprint Race più i ventidue di oggi.