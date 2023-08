Venerdì insolito ma positivo

Il venerdì del Gran Premio del Canada è stato ridotto per quanto riguarda il tempo in pista ma la Scuderia Ferrari è comunque riuscita a completare buona parte del lavoro che aveva programmato. La prima sessione è durata infatti lo spazio di tre giri, prima che venisse sospesa con la bandiera rossa per lo stop in pista di Pierre Gasly e poi del tutto cancellata a causa di un black out legato alle telecamere a circuito chiuso della pista. La direzione gara ha dunque deciso di estendere la seconda sessione di mezz’ora portandola a 90 minuti per permettere a squadre e piloti di recuperare parte del tempo perduto.

77 giri. Carlos e Charles hanno iniziato la sessione con le gomme Medium con cui avevano completato i pochi giri del turno inaugurale e sono poi passati alle Soft per provare in configurazione da qualifica. Charles ha ottenuto 1’14”094, quinto tempo finale, e non è riuscito a migliorare con un secondo set di Soft a causa della bandiera rossa innescata da Esteban Ocon. Carlos invece è passato sul traguardo prima della sospensione stabilendo 1’13”844, terzo miglior crono. Alla ripresa, con la minaccia di pioggia che incombeva sul Circuit Gilles Villeneuve, su entrambe le Ferrari è stato caricato carburante per girare in configurazione gara sia con la mescola Medium che con la Hard e continuare il lavoro di messa a punto. Nel finale è effettivamente arrivato il temporale che si attendeva e così gli ultimi giri sono stati effettuati con gomme Intermedie: Carlos ha completato 39 tornate, Charles 38.

Incognita meteo. Domani su Montreal è atteso maltempo, ma il lavoro fatto oggi potrebbe essere utile in gara, per la quale, al momento non è prevista pioggia. La terza e ultima sessione di libere è in programma alle 12.30 locali (18.30 CET) in preparazione delle qualifiche delle ore 16 (22 CET).





Carlos Sainz #55