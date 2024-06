Alla pausa estiva con un podio che vale molto

La Scuderia Ferrari arriva alla pausa estiva con la soddisfazione del terzo podio stagionale. Merito di Charles Leclerc che è stato protagonista di una gara solida corsa ad un passo buono e costante dall’inizio alla fine. Molta sfortuna per Carlos Sainz, coinvolto in un incidente di gara alla prima curva con Oscar Piastri e costretto al ritiro a metà gara a causa dei danni riportati dalla sua SF-23.



Gara lineare. Charles è scattato bene dalla pole position ma non ha potuto nulla contro le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez che molto presto si sono messe a guidare il gruppo. Il monegasco però ha impostato un ritmo costante che gli ha permesso di controllare bene Lewis Hamilton alle sue spalle. In occasione di entrambe le soste la squadra ha marcato il rivale fermando Charles sempre al giro immediatamente successivo, impedendo così l’undercut, e montandogli la stessa mescola di gomma di Hamilton – prima le Medium e poi le Soft –. Per il monegasco si tratta del 27° podio in Formula 1, il numero 801 per la Ferrari.



Iniezione di fiducia. La squadra va incontro alla pausa estiva obbligatoria con la consapevolezza di avere ancora molto lavoro da fare per avvicinare la Red Bull, ma con la soddisfazione di aver lavorato bene raccogliendo così un giusto premio. Peccato per Carlos, che avrebbe meritato di giocarsi le sue carte e avrebbe potuto contribuire a un bottino di punti importante per il team. Si riparte a fine agosto – il 27 – da Zandvoort, con il Gran Premio d’Olanda.

Charles Leclerc #16

Oggi abbiamo raccolto il miglior risultato possibile. Sapevamo che le Red Bull sarebbero state più veloci di noi, quindi il nostro obiettivo era massimizzare la conquista dei punti con il pacchetto che avevamo, e ci siamo riusciti. Abbiamo dovuto basare la nostra strategia su Lewis (Hamilton), perché aveva un buon ritmo e dovevamo assicurarci di tenerlo dietro di noi. Le Red Bull davanti hanno poi dovuto reagire alle nostre mosse, quindi eravamo tutti sulla stessa strategia. In termini di gestione delle gomme, non abbiamo avuto troppo degrado, a conferma che nelle ultime gare abbiamo svolto un buon lavoro in quell'area.

Il team ha svolto un lavoro straordinario per portare gli aggiornamenti prima del previsto e permetterci di fare passi avanti più velocemente ed è bello finire con un podio la prima parte di stagione. Contiamo di poter continuare a massimizzare il pacchetto a nostra disposizione non appena torneremo dalla pausa estiva.

Carlos Sainz #55

Non era certo così che volevo finisse la prima metà di stagione. Al via Hamilton è rimasto dietro a Perez e io l’ho attaccato. Poi alla prima curva c’è stato il contatto con Piastri e la mia gara è finita lì. È un incidente di gara ma credo che Oscar sia stato molto ottimista visto che non era nemmeno di fianco a me quando ha provato quella manovra, che qui a Spa è sempre una mossa azzardata. Sono deluso ma le corse sono anche questo.

Guardando agli aspetti positivi, il passo di oggi è stato buono per cui complimenti alla squadra e a Charles per questo risultato incoraggiante. Dobbiamo continuare a spingere al massimo, tornare carichi dopo la pausa e avere una buona seconda metà di campionato.

Frédéric Vasseur - Team Principal

Siamo contenti per il podio conquistato da Charles, se lo è meritato ed è bello andare alla pausa estiva con questo risultato. Ma al di là di questo, direi che il weekend del Belgio ci ha dato diversi spunti positivi. Il passo è stato buono per tutto il weekend sia con le gomme da bagnato che con quelle da asciutto, le Medium come le Soft. Anche a livello di strategia abbiamo fatto le scelte giuste e tutti e i pit stop oggi sono stati buoni. Nel complesso dunque credo che abbiamo fatto un passo avanti e dobbiamo ripartire da qui quando torneremo in pista, perché è solo con questo atteggiamento che possiamo puntare a battere i nostri diretti rivali.

Mi dispiace molto per Carlos perché anche lui aveva il potenziale per raccogliere un buon risultato visto che per tutto il weekend aveva tenuto un passo simile a quello di Charles. Sappiamo che qui la prima curva è particolarmente insidiosa e che gli incidenti di gara al via sono sempre possibili. È andata così: dal canto nostro abbiamo provato a tenerlo in pista fino a quando c’è stato lo scroscio d’acqua perché se ci fosse stata una bandiera rossa avremmo potuto rimettere a posto la macchina, dopo invece non aveva più senso e abbiamo deciso di risparmiare la vettura e ritirarci.

Questa prima metà di stagione è vissuta di molti alti e bassi, ma oggi ho visto una bella reazione alle ultime gare che non erano andate come avremmo voluto. Dopo le ferie, che la squadra si merita per quanto ha spinto sia in gara che a Maranello negli scorsi mesi, voglio vedere la stessa grinta.