Carlos: “La SF-24 è una vettura sincera”

Carlos Sainz è giunto nel paddock del Bahrain con l’aria serena di chi sa di aver lavorato bene nei test di inizio stagione. Lo spagnolo è stato protagonista della prima conferenza stampa FIA del campionato dove ha potuto approfondire questi concetti.

Fiducia. Lo spagnolo si è detto soddisfatto delle sensazioni avute nel test: “Credo che abbiamo capito la macchina e che la SF-24 sia una vettura sincera. La scorsa settimana siamo riusciti a provare tutto quello che volevamo, ci sentiamo pronti per questa prima gara e in questo senso si tratta di un grande miglioramento rispetto allo scorso anno, quando avevamo molti dubbi ai quali abbiamo faticato a dare una risposta in tutta la prima parte di stagione”.

Obiettivi. Carlos dal canto suo punta a fare meglio dello scorso anno, quando comunque fu l’unico pilota non Red Bull a vincere una corsa, a Singapore: “Considerata la base più solida dalla quale partiamo, credo che da parte nostra sia lecito pensare di conquistare più trofei della scorsa stagione, e questo significa più podi ma, sperabilmente, essere anche in corsa per ottenere più vittorie”.