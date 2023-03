Partita ufficialmente la stagione

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno completato il programma previsto nel venerdì di prove libere del Gran Premio del Bahrain, prima gara del Mondiale 2023. I due piloti hanno accumulato un totale di 92 giri al volante delle rispettive SF-23 in preparazione delle qualifiche di domani e della gara di domenica, entrambe in programma alle ore 18 (16 CET).

FP1. Nella prima sessione Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme Medium e due specifiche diverse di ala posteriore per condurre prove comparative. Dopo il primo run la SF-23 di Charles è stata equiparata alla configurazione della vettura di Carlos che è tornato in pista con un set di Medium nuove. Lo spagnolo è incappato però in un testacoda, dovendo così rientrare per cambiare gli pneumatici. In quella fase Charles ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’34”257, mentre Carlos è rimasto con l’1’36”072 ottenuto con il primo treno di gomme, decidendo di concentrarsi – al pari del compagno di squadra – su prove con maggior carico di carburante. Nel complesso Leclerc ha percorso 17 giri, Sainz 21.

FP2. Nella seconda sessione entrambi i piloti hanno iniziato il turno con gomme Soft per sfruttare le condizioni della pista, simili a quelle che si troveranno domani a inizio qualifica. Charles ha fermato i cronometri a 1’31”367, mentre Carlos ha ottenuto 1’31”956 nonostante una sbavatura. I due hanno poi lavorato in configurazione gara per il resto della sessione, sempre con gomme Soft. Leclerc ha completato 26 giri, Sainz 28. Domani prima delle qualifiche è in programma la terza sessione di libere, alle 14.30 (12.30 CET).





Charles Leclerc #16

"Le nostre prove libere sono andate secondo programma. Abbiamo completato un buon numero di giri e mi sento sempre più a mio agio in macchina. È ancora difficile dire quali siano i veri valori in campo, anche perché mi sembra di capire che oggi le squadre abbiano attuato piani di lavoro piuttosto diversi fra loro. Noi restiamo concentrati su noi stessi, decisi a spingere nella giusta direzione."





Carlos Sainz #55

"Un venerdì più complicato del previsto. Abbiamo avuto qualche problema di bilanciamento oggi e così è stato necessario cambiare parecchie regolazioni sulla macchina per reagire alle limitazioni che mi rallentavano. Tuttavia è solo venerdì e sono convinto che le analisi che faremo questa notte ci permetteranno di fare un passo avanti domani."