Quarto posto per Carlos, ritiro per Charles

La Scuderia Ferrari torna a casa dall’esordio stagionale in Bahrain con i 12 punti del quarto posto di Carlos Sainz e la delusione del ritiro di Charles Leclerc a due terzi di gara mentre era saldamente in terza posizione.

Podio sfumato. Charles e Carlos hanno gestito bene la partenza, e nel primo stint su gomme Soft sono stati competitivi. Il monegasco in particolare – anche grazie al treno risparmiato in qualifica – al via è riuscito a scavalcare Sergio Perez ed è rimasto a lungo in seconda posizione tenendo un passo molto buono. Dopo il pit stop per passare a gomme Hard, la differenza di ritmo con la concorrenza di Red Bull e Aston Martin è però diventata più evidente. Charles non è riuscito a rimanere con Max Verstappen e Perez, ma grazie a una accurata gestione degli pneumatici sembrava destinato a portare a casa il terzo posto sul podio. A 17 giri dal termine un problema elettrico alla power unit lo ha invece costretto al ritiro. Carlos ha tenuto la quarto posizione dopo il via ma ha patito un degrado simile a quello del compagno di squadra, così nel finale – quando aveva ereditato il terzo posto dopo lo stop di Charles – è stato raggiunto e superato da Fernando Alonso. Sainz è invece riuscito a tenere a bada la pressione di Lewis Hamilton nei giri conclusivi portando a casa il quarto posto. Prossimo appuntamento fra due settimane in Arabia Saudita.





Carlos Sainz #55

Una domenica davvero impegnativa. Sapevamo già dai test che qui in Bahrain avremmo faticato e ora dobbiamo concentrarci sul migliorare la vettura in vista delle prossime corse. Lavoreremo a testa bassa per comprendere come possiamo chiudere il gap con i leader. È solo la prima gara, di certo non smetteremo di spingere!





Charles Leclerc #16

La partenza è stata molto buona e tutto stava andando per il verso giusto: avevamo un vantaggio buono sugli inseguitori e stavo gestendo bene il passo quando, improvvisamente, abbiamo perso potenza. È davvero un peccato: è necessario accertare le cause di quanto è successo.









Frédéric Vasseur, Team Principal

Siamo delusi, e non potrebbe essere altrimenti. Sapevamo che avremmo dovuto fare i conti con il degrado gomme, mentre non ci aspettavamo problemi di affidabilità. È un peccato per Charles, perché nella prima parte di gara è riuscito a tenere un buon passo, e anche con il maggiore degrado che avevano sulla mescola Hard avrebbe potuto portare a casa un terzo posto che sarebbe stato un buon modo per cominciare la stagione. Carlos è stato autore di una gara solida con un passo piuttosto costante, e ha fatto il massimo oggi portando a casa il quarto posto.

Dopo questo primo Gran Premio abbiamo una fotografia chiara della situazione: ora siamo consapevoli di avere una vettura buona sul giro da qualifica e sappiamo dove dobbiamo lavorare: c’è da migliorare tanto sulla gestione degli pneumatici e ovviamente è necessario fare in modo di non avere più i problemi di affidabilità che ci hanno penalizzato oggi.