Prove libere 2: Charles e Carlos quarto e 14°

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quarto e il 14° tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain.

54 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno entrambi con gomme Soft per sfruttare le condizioni della pista che saranno simili a quelle della qualifica di domani. Charles ha fermato i cronometri a 1’31”843, Carlos a 1’31”956. Al secondo tentativo entrambi si sono migliorati girando rispettivamente in 1’31”367 e 1’31”956 nonostante una sbavatura. I due hanno poi lavorato in configurazione gara per il resto della sessione. Domani la terza sessione di prove libere è in programma alle 14.30 (12.30 CET), con le qualifiche alle 18 (16 CET).