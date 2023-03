Prove libere 1: Charles e Carlos in pista solo con gomma Medium

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quinto e il 20° tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain nella quale hanno girato unicamente con gomme Medium.

38 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno entrambi con gomme Medium ma con due specifiche diverse di ala posteriore per condurre prove comparative. Rientrate ai box dopo il primo run, la vettura di Charles è stata equiparata alla configurazione del compagno di squadra, mentre Carlos è tornato in pista con un set di Medium nuove. Lo spagnolo è incappato però in un testacoda dovendo così rientrare per cambiare gli pneumatici. In quella fase Charles ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’34”257, mentre Carlos è rimasto con l’1’36”072 ottenuto con il primo treno di gomme, dato che nella seconda parte della sessione si è dedicato a prove con maggior carico di carburante. Nel complesso Leclerc ha percorso 17 giri, Sainz 21. La seconda sessione di prove libere è in programma alle 18 (16 CET).