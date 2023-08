Primo podio stagionale per Carlos

Carlos Sainz ha conquistato il primo podio della sua stagione concludendo brillante terzo nella gara Sprint del Gran Premio d’Austria, che si è corsa in condizioni di pista particolarmente insidiose, bagnata nelle prime fasi ma in progressivo miglioramento fino ad essere adatta anche alle gomme slick nelle tornate conclusive. Corsa più in salita per Charles Leclerc che è partito da centro griglia dopo essere stato penalizzato per aver ostacolato Oscar Piastri nella Sprint Shootout della mattina.



La corsa. Carlos al via ha approfittato delle difficoltà di Lando Norris per salire dal quinto al quarto posto, dopodiché si è messo in attesa assistendo da spettatore interessato al duello tra Sergio Perez e Nico Hülkenberg. Quando al 12° giro il messicano ha superato la Haas, Sainz è stato lestissimo a sbarazzarsi del tedesco e ha poi impostato un passo costante che gli ha permesso di portare a casa il primo podio del suo 2023. Charles, invece, fin dai primi giri è stato coinvolto in un duello molto aspro con Esteban Ocon per l’ottavo posto: il monegasco ha tentato più di una volta l’attacco ma alla fine ha perso una posizione da Norris. A quel punto insieme alla squadra ha deciso di tentare la carta del cambio gomme dal momento che la pista si stava asciugando e molti piloti si stavano fermando per il pit stop. Alla tornata 18 Leclerc è passato dalle Intermedie alle slick di mescola Soft scivolando 14°. Nei pochi giri a disposizione è poi riuscito a risalire fino al dodicesimo posto finale.



Gran Premio. Domani per il Gran Premio si riparte da quanto visto in qualifica ieri: sul circuito di Spielberg le condizioni meteo sono previste in netto miglioramento e Charles e Carlos scatteranno dalla seconda e dalla terza posizione. La gara di oggi non ha dato informazioni utili sul passo gara a causa delle condizioni di pista bagnata, quindi – per preparare i 71 giri della corsa di domani – la squadra si baserà soprattutto sui riscontri emersi nel corso dell’unica sessione di prove libere andata in scena ieri.





Carlos Sainz #55

È stato un sabato impegnativo ma sono contento con questa terza posizione considerato che razza di giornata è stata… Abbiamo iniziato nella qualifica della Sprint con un problema ai freni in SQ1, che mi ha lasciato un unico tentativo per passare alla SQ2. Purtroppo in SQ3 non ho potuto avere un set nuovo di Soft e dunque la quinta posizione è stata un risultato niente male.

Poi la gara Sprint è stata in condizioni di bagnato e per questo molto complicata: la vettura era difficile da guidare, specie nelle curve da alta velocità, ma siamo riusciti a gestire bene le cose e a portare a casa questo risultato che è il massimo cui si poteva puntare oggi.

Ora ci concentriamo su domani e spero che potremo confermare i passi avanti fatti come squadra e portare a casa un altro buon piazzamento.



Charles Leclerc #16

Credo di avere parecchio da lavorare, perché mi sarei aspettato di fare molto meglio in queste condizioni. È qualcosa che riguarda me perché Carlos è andato forte. Eravamo con pneumatici slick su una pista solo parzialmente asciutta e ancora una volta ho fatto molta fatica a guidare, a mettere le gomme in temperatura e di conseguenza non ho avuto passo perché non trovo la giusta confidenza, il che inevitabilmente si riflette sulla prestazione.

Devo lavorare su questo, per comprendere come mai non riesco ad andare forte in queste condizioni. Non è questione di strategia ma di passo. Il duello con Ocon potrà anche essere stato interessante da vedere, ma lottare così lontano dalle prime posizioni non è quello che mi interessa e per questo devo fare uno step quando ci sono queste condizioni.

In vista di domani, credo che se sarà asciutto saremo in grado di andare forte, forse non come le Red Bull, ma possiamo portare a casa qualcosa di buono.



Frédéric Vasseur - Team Principal

Carlos ha fatto una gara perfetta, specie dopo un problema ai freni che gli è capitato stamattina in SQ1. Charles invece in queste condizioni ha faticato di più e per lui è stato anche più complicato dato che partiva più indietro e si è trovato nel traffico. Non sono preoccupato però, dal momento che domani dovremmo avere una gara asciutta e partiremo dalla prima e dalla seconda fila.

Dobbiamo essere in grado di ripetere il ritmo mostrato venerdì per puntare a un buon risultato. Ovviamente non sarà facile dato che il formato di questo fine settimana e il cambiamento del meteo ci hanno impedito di verificare il passo e abbiamo faticato a fare anche pochi giri in condizioni omogenee.

Su questa pista è particolarmente difficile, perché tutti i piloti sono molto vicini visto che il giro è molto corto, ma siamo tutti nelle stesse condizioni. Domani, dalle posizioni di partenza che abbiamo, c'è una grande opportunità per portare a casa tanti punti.