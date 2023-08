A un soffio dalla pole

La spettacolare qualifica andata in scena sul circuito di Spielberg ha visto la Scuderia Ferrari protagonista sia con Charles Leclerc che con Carlos Sainz, che prenderanno il via del Gran Premio di domenica (partenza alle ore 15 CET) dalla seconda e dalla terza posizione.



Senza respiro. Le tre fasi della qualifica sono vissute sul filo dei centesimi, complice la limitata lunghezza del circuito e il tempo di percorrenza di poco superiore al minuto. A complicare il quadro, i limiti della pista nelle ultime due curve, che hanno portato alla cancellazione di molti tempi. Charles e Carlos sono stati molto precisi e sono avanzati fino all’ultima fase senza particolari problemi. In Q3 entrambi hanno avuto a disposizione due treni di gomme Soft nuove – per Sainz, come del resto per altri sei piloti sui dieci giunti alla fase finale, si è deciso di impiegare anche il set che in teoria era previsto per lo Sprint Shootout di domani dopo che lo spagnolo ne aveva impiegati tre in Q2 – e sono stati costantemente competitivi. Al primo tentativo Leclerc e Sainz hanno ottenuto degli eccellenti 1’04”709 e 1’04”927 ed entrambi sono stati in grado di migliorarsi al secondo giro lanciato. Charles con 1’04”439 è arrivato a soli 48 millesimi dalla pole di Max Verstappen e anche Carlos con 1’04”581 ha blindato il terzo posto sulla seconda fila dello schieramento.



Sabato a sé. Come da format modificato quest’anno, il Gran Premio vero e proprio viene messo in pausa. Domani infatti è la giornata dedicata alla gara Sprint: si parte alle ore 12 CET con la qualifica dedicata – denominata Sprint Shootout che prevede Q1, Q2 e Q3 con tempi ridotti e un solo treno di gomme utilizzabile (Medium per le prime due fasi, Soft per l’ultima) per ciascuna fase. Alle 16.30 è in programma la corsa: 100 km (19 giri), che consentiranno alle squadre anche di verificare il passo in vista del Gran Premio di domenica. Sulla giornata incombe però l’incognita meteo, potrebbe infatti cadere la pioggia.

Charles Leclerc #16

Ho avuto una qualifica senza problemi e sono contento di essere tornato in prima fila. Nelle ultime tre gare le sensazioni in macchina sono migliorate e così in Q1 e Q2 ho avuto modo di preparare bene il Q3 nel quale sono riuscito a dare il massimo e ad arrivare a un soffio da Max. Non ci aspettavamo di poter arrivare così vicino alla Red Bull per cui direi che anche oggi abbiamo fatto un passo avanti importante. Per questo voglio ringraziare tutte i ragazzi impegnati a Maranello per il grande lavoro che hanno fatto in queste settimane per permetterci di portare a Spielberg alcuni aggiornamenti tecnici in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Hanno fatto uno sforzo impressionante, prezioso per la prestazione di oggi.

Ora dobbiamo confermarci anche nelle gare, sia di domani che di domenica. Nella Sprint dobbiamo riuscire ad avere una vettura costante e vedremo se nel Gran Premio saremo in grado di ripetere quanto abbiamo fatto a Montreal.

Carlos Sainz #55

Nel complesso è stata una giornata positiva per me e il team visto che domenica per il GP partiremo secondo e terzo. La vettura è stata buona per tutto il giorno e sono stato veloce fin dall’inizio, che è sempre un buon segno. Non abbiamo molte indicazioni sul nostro passo gara rispetto ai rivali ma guardiamo con fiducia alle gare di domani e sabato.

Nonostante il buon risultato, credo che dobbiamo lavorare insieme alla FIA per trovare un sistema migliore che permetta di decidere più velocemente e in maniera più efficiente sulle infrazioni riguardanti i limiti della pista. In Q2 infatti avevo ottenuto un buon tempo ed ero in garage con la testa già al Q3 quando sono dovuto uscire di nuovo, visto che c’erano dubbi sul mio giro, e ho dovuto impiegare il treno di gomme Soft che avevamo accantonato per la qualifica della Sprint di domani.

Frédéric Vasseur, Team Principal

Come ci aspettavamo abbiamo assistito a una qualifica frenetica qui in Austria. Devo fare i complimenti sia a Charles che a Carlos perché non hanno commesso errori rimanendo sempre dentro i limiti della pista e sono stati competitivi dall’inizio alla fine. Certo, i 48 millesimi di distacco dalla pole bruciano un po’, ma dobbiamo guardare agli aspetti positivi, e ce ne sono parecchi.

A Montreal in gara abbiamo fatto un bel passo avanti e qui vogliamo confermarlo. Certo, il weekend Sprint è molto più serrato dal momento che c’è una sola sessione di prove libere e noi avevamo anche alcuni aggiornamenti da verificare in pista: sia Charles che Carlos ne hanno tratto beneficio e per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato giorno e notte a Maranello per permetterci di montare le nuove componenti già a partire da questo weekend.

Domani ci attende una giornata particolare, con qualifiche e una gara Sprint che ci permetterà di lavorare anche in funzione del Gran Premio di domenica. Dobbiamo rimanere concentrati, il weekend è ancora lungo ma lo abbiamo iniziato nel modo giusto.