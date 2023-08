Charles: “Qui per verificare i nostri progressi”

Charles Leclerc è arrivato nel paddock di Spielberg direttamente da Maranello, dove ha preparato fino all’ultimo il Gran Premio d’Austria. Il pilota monegasco ha incontrato i giornalisti nel paddock parlando degli obiettivi del weekend: “Innanzitutto vogliamo verificare su una pista diversa i progressi visti in Canada, dove abbiamo potuto sfruttare una vettura costante nelle prestazioni in gara. Confermare i passi avanti fatti a Montreal ci permetterebbe di lottare in modo stabile con Aston Martin e Mercedes e sarebbe già un risultato importante, visto che spesso in questa stagione ci siamo dovuti difendere. Avremo alcune parti nuove sulla vettura che proveremo nelle libere di domani e speriamo possano aiutarci ulteriormente”.

Formato Sprint. Charles non ha mai nascosto di essere un fan di questo tipo di programma: “Il weekend Sprint premia un po’ di più chi sa preparare bene le gare a casa, e credo che questo sia il caso del nostro team, e in generale mi piace perché ogni giorno c’è qualcosa di importante: domani la qualifica, sabato la giornata Sprint e domenica il Gran Premio – ha spiegato Charles –. Inoltre amo molto questo circuito perché mi ricorda per certi aspetti un kartodormo. Il weekend potrebbe essere condizionato dalla pioggia – domani e soprattutto sabato – ma Leclerc non pare troppo preoccupato: “Sul giro secco abbiamo visto che in condizioni di pioggia battente siamo competitivi, così come sull’asciutto, per cui credo che potremo giocarci le nostre carte. Il passo gara invece resta un’incognita che, come detto, vogliamo verificare anche su questo tipo di pista”.