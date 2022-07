Sprint recap: Charles e Carlos confermano le posizioni di partenza

Cielo sereno, pista asciutta, temperature: aria 23°, asfalto 38°

Partenza. Fernando Alonso non riesce a prendere il via ma viene rimosso dalla griglia finché c’è il giro di formazione, poi a Guanyu Zhou si spegne il motore al momento di schierarsi. C’è un giro di formazione extra e si ripete la procedura. Al via Charles prova a superare Max Verstappen ma l’olandese lo chiude e così in seconda posizione si infila Carlos. Charles lo supera poi in curva cinque e sul primo traguardo Verstappen è al comando davanti a Leclerc e Sainz.

Giro 5. Charles e Carlos si scambiano la posizione un paio di volte, ma il monegasco resta secondo davanti al compagno di squadra.

Giro 18. Quando mancano cinque giri al termine Verstappen guida con 2.7 su Leclerc e 5.8 su Sainz.

Finale. Non succede più nulla. Vince Verstappen davanti a Charles e Carlos. Tra i Costruttori Ferrari recupera un punto sulla Red Bull che piazza Sergio Perez al quinto posto.