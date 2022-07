Seconda vittoria di fila per la Scuderia: Charles sbanca Spielberg

Charles Leclerc è tornato alla vittoria conquistando il Gran Premio d’Austria sulla pista di Spielberg regalando così alla Scuderia Ferrari la quarta vittoria della stagione, la seconda di fila dopo quella di Silverstone della settimana scorsa messa a segno da Carlos Sainz. Lo spagnolo purtroppo oggi è stato fermato da un problema alla power unit a 15 giri dal termine, quando dopo una corsa brillantissima aveva raggiunto Max Verstappen ed era pronto a prendersi la seconda posizione per quella che sarebbe stata una doppietta meritatissima. La vittoria di oggi è stato il miglior modo di celebrare i 90 anni dall’esordio nel 1932 dello scudetto con il Cavallino Rampante sulle vetture della Scuderia e che in questo weekend è stato riproposto sulle due F1-75 in versione originale.



Gara all’attacco. La tattica di gara della Scuderia è stata decisamente votata all’attacco, forte di un passo gara eccellente: Charles ha superato per tre volte Verstappen in pista e altrettanto aggressivo è stato Carlos. L’aver spinto fin dai primi giri ha costretto il rivale a usurare le proprie gomme dovendo rientrare per un pit stop anticipato rispetto alle attese. Questo ha messo in discesa la gara di Charles che, su una strategia diversa dall’olandese, raggiungeva il rivale sempre con pneumatici in migliori condizioni e riusciva a superarlo senza troppa difficoltà. Dopo il secondo pit stop Leclerc si è dunque ripreso la testa della corsa e quando Carlos è arrivato in scia all’olandese ha avuto il problema alla power unit che lo ha costretto al ritiro innescando una Virtual Safety Car. A quel punto la squadra ha reagito facendo rientrare Charles per montargli gomme Medium, imitato dal rivale che negli ultimi giri ha tentato inutilmente di ribaltare il risultato approfittando dei problemi al pedale dell'acceleratore della vettura del monegasco. Per la Scuderia si tratta della vittoria numero 242 – la sesta in Austria – mentre per Charles è la quinta, che nella storia Ferrari gli permette di eguagliare Gerhard Berger, Carlos Reutemann e Alain Prost.



Breve pausa. La Scuderia torna a casa dopo una doppietta di gare carica di soddisfazioni nella quale è riuscita a ridurre il distacco dai rivali sia nella classifica Costruttori che in quella Piloti. Il Mondiale riprenderà fra due domeniche per un'altra coppia di gare: il Gran Premio di Francia a Le Castellet del 24 luglio e quello di Ungheria all’Hungaroring che porterà il campionato alla pausa estiva.

Charles Leclerc #16

Ogni vittoria è speciale ma questa ha una sapore meraviglioso. Gli ultimi 15 giri sono stati al limite con il problema che abbiamo avuto, ma ce la siamo portata a casa! Oggi avevamo un gran passo e mi sono divertito molto nei duelli.

Abbiamo lavorato fino a tarda notte ieri per identificare le aree dove potevamo migliorare e credo che questo abbia fatto la differenza oggi. Sono tanto felice.

Carlos Sainz #55

È difficile trovare le parole giuste oggi, visto che è sfumata una doppietta che era ormai cosa fatta. Avevo un passo molto forte, specie con le gomme Hard e nonostante il degrado fosse molto alto siamo riusciti a gestirlo bene. Nell’ultimo stint la macchina andava molto bene fino a che non c’è stato il problema e abbiamo dovuto ritirarci.

Il risultato di oggi è duro da accettare perché è costato al team e a me un gran numero di punti. Guardando però al lato positivo, mi sento sempre più a mio agio con la macchina e questo mi tiene motivato. Siamo veloci ed è quello che conta. Congratulazioni a Charles per la bella vittoria! Noi continueremo a spingere.

Mattia Binotto, Team Principal & Managing Director

Ci sono tanti aspetti positivi che ci portiamo a casa dalla gara odierna. Abbiamo conquistato il secondo Gran Premio di fila, e questo conferma il buon lavoro che è stato fatto con una vettura che si sta dimostrando competitiva su ogni pista. La gara oggi è stata gestita bene sotto tutti gli aspetti: l’abbiamo preparata nei dettagli anche dopo la Sprint di ieri e credo che tutte le scelte fatte siano state corrette, dalla strategia, con una gara all’attacco sin da subito che ci ha permesso di mettere pressione a Verstappen costringendolo a correre in difesa, ai meccanici, con cinque pit stop tutti velocissimi, fino ai piloti che hanno eseguito alla perfezione quanto deciso in fase di preparazione e sono riusciti a gestire le gomme in maniera ottimale.



Charles ha corso come un leone superando Max per tre volte in pista e anche Carlos era in procinto di fare lo stesso per quella che sarebbe stata una doppietta meritata. Ovviamente ci dispiace moltissimo per lui ma sono sicuro che potrà rifarsi già nelle prossime gare. Ci affliggono ancora dei problemi di affidabilità, sappiamo che ci sono e che dobbiamo impegnarci al massimo per risolverli il prima possibile. Sono sicuro che ci riusciremo, ma dopo una prestazione come quella di oggi voglio fare i complimenti a tutta la squadra, sia qui in pista che a Maranello dove fin da questo inverno è stato fatto un ottimo lavoro da tutti i reparti.