Race recap: Charles è perfetto, terza vittoria dell’anno. Ritiro per Carlos

Temperature: aria 22°, asfalto 28°

Partenza. Al via Max Verstappen tiene la prima posizione davanti a Charles Leclerc, mentre George Russell supera Carlos Sainz in curva 1 ma lo spagnolo in curva 3 torna in terza posizione.

Giro 12. Leclerc attacca Verstappen in curva 4 e lo passa. È in testa.

Giro 13. Verstappen si ferma e Carlos sale in seconda posizione.

Giro 20. Leclerc guida con 4 secondi su Carlos e 19 su Verstappen.

Giro 27. Leclerc si ferma per il cambio gomme ed esce dopo 2.6 secondi con gomme Hard. Carlo è al comando.

Giro 28. Anche Sainz rientra per uscire con gomme Hard in soli 2.3 secondi. Verstappen è al comando davanti a leclerc, Lewis Hamilton e Sainz.

Giro 29. Si ferma anche Hamilton, Carlos torna terzo.

Giro 33. Charles recupera su Verstappen e lo passa. Charles è di nuovo in testa.

Giro 36. Carlos guadagna Su Verstappen e lo ha quasi raggiunto.

Giro 37. Max rientra per un nuovo treno di Hard. Leclerc guida davanti a Carlos e all’olandese.

Giro 50. Charles si ferma per un nuovo set di Hard in 2.4 secondi ed esce dietro a Carlos e a Max.

Giro 51. Si ferma anche Carlos che in 2.6 torna in pista dietro a Charles. Verstappen è al comando davanti a Leclerc e Sainz.

Giro 53. Charles raggiunge Max e lo supera in curva 4 dopo averlo affiancato alla 3.

Giro 58. Problema per Carlos che si deve ritirare.

Giro 59. Charles si ferma per montare gomme Medium dopo che la direzione gara introduce la Virtual Safety car.

Giro 61. Leclerc guida su Verstappen e Hamilton.

Giro 67. Charles ha dei problemi all’acceleratore, ma resiste.

Finale. Vittoria 242 per la Ferrari in Formula 1, la numero 5 per Charles. C’è tanta gioia per il monegasco, che non vinceva dal GP di Australia. Peccato per Carlos, poteva essere doppietta oggi.