Quali recap: Charles e Carlos secondo e terzo

Cielo sereno, vento. Temperature: aria 21, asfalto 31.

Q1. Le due Ferrari vanno in pista con gomme Soft, Charles ottiene 1’06”762, mentre il tempo di Carlos viene cancellato per aver superato i limiti della pista. Leclerc si migliora in 1’06”200, mentre Sainz ottiene 1’06”397. Le due Ferrari rientrano ai box e tornano in pista con Soft nuove per centrare 1’05”419 e 1’05”660. Entrambi sono promossi al Q2.

Q2. Charles e Carlos vanno in pista con Soft usate. Il monegasco ottiene 1’05”774, mentre lo spagnolo centra 1’05”923. I due rientrano per mettere Soft nuove e tornano all’attacco: Charles ottiene 1’05”287, miglior tempo, mentre Carlos ottiene 1’05”576. Entrambi accedono alla fase decisiva.

Q3. Il semaforo è verde, ma nessuno esce. Il primo a prendere la pista è Charles, con gomme Soft nuove, dopo due minuti. Trova traffico nel finale con Lewis Hamilton e ottiene 1’05”183, secondo tempo, mentre Carlos è terzo in 1’05”300. I piloti stanno per uscire con un treno di gomme Soft, quando c’è un incidente per Hamilton che per fortuna è illeso ma provoca la sospensione della sessione. Si riparte dopo una sosta di una decina di minuti. Nemmeno il tempo di riprendere che c’è una nuova rossa. Questa volta a provocarla è George Russell. Anche lui sta bene. Due minuti sul cronometro prima della bandiera a scacchi: Charles e Carlos si migliorano scendendo a 1’05”013 e 1’05”066. Charles si piazza a soli 29 millesimi da Max Verstappen.