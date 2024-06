Prove libere 1: Charles quarto, Carlos ottavo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quarto e l’ottavo tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d’Australia sul circuito di Albert Park.

45 giri. Charles e Carlos hanno usato per tutto il turno gomme Soft. Il monegasco ha girato per prendere confidenza con la pista, mentre Carlos è tornato in macchina per la prima volta dopo la seconda sessione di libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita che si era disputata al giovedì. Leclerc ha centrato 1’18”599, mentre Sainz ha fermato i cronometri a 1’19”363. A due terzi la sessione è stata sospesa per dieci minuti a causa dell’uscita di pista di Alex Albon. Nel finale Carlos è infine sceso prima a 1’19”061 e poi a 1’18”686 (per lui un totale di 23 tornate percorse), mentre Charles (22 giri) ha caricato carburante per girare in configurazione gara.