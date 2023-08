Prove libere 2: Charles secondo, Carlos quinto. Poi la pioggia

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e il quinto tempo nella seconda sessione di libere del Gran Premio d’Australia che è stata condizionata dalla pioggia che ha iniziato a cadere dopo una ventina di minuti compromettendo il programma che era stato approntato.

22 giri. Charles e Carlos sono entrati in pista con gomma Medium con le quali hanno ottenuto 1’20”138 e 1’20”378 poi migliorati fino a 1’19”332 e 1’19”695. Dopo una ventina di minuti su Albert Park è arrivata la pioggia che ha costretto tutti ai box per un po’. Charles e Carlos hanno provato a scendere in pista con gomme Soft ma l’asfalto è risultato troppo bagnato e così sono passati alle Intermedie. Dopo aver percorso alcuni giri, tuttavia, entrambi hanno deciso di rientrare ai box perché continuare a girare aveva poco senso, tanto più che dalle indicazioni a disposizione non dovrebbe più piovere per il resto del weekend. Leclerc ha completato 10 tornate, Carlos 12.