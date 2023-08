Charles: “Sappiamo in quale direzione andare”

Charles Leclerc – vincitore a Melbourne un anno fa – è arrivato in Australia con qualche giorno di anticipo per abituarsi bene al fuso orario e godersi un po’ la città. Il monegasco ha le idee chiare su cosa aspettarsi dalla gara di questo weekend: “Sappiamo di avere molto lavoro da fare, ma abbiamo anche un’idea chiara di cosa ci serve. Come abbiamo visto, in configurazione da qualifica la vettura è competitiva – ha detto Leclerc nella conferenza stampa FIA – mentre in gara perde prestazione a causa della sensibilità della monoposto al variare delle condizioni esterne. La squadra è motivata e determinata a lottare e la stagione è ancora molto lunga”.

Pausa. Dopo questa gara ci saranno tre settimane di stop prima della trasferta in Azerbaigian: “Da parte nostra credo che sarà importante sfruttare al massimo questo tempo per ottimizzare il pacchetto attuale e mettere a punto gli aggiornamenti che ci permettano di fare il passo avanti che ci serve. C’è bisogno di una vettura solida e costante in gara che permetta a noi piloti di spingere: stiamo lavorando in questa direzione e sono fiducioso che nel corso della stagione possiamo riuscire a raggiungere l’obiettivo”.