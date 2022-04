Libere 3: Charles e Carlos secondo e quinto

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il secondo e il quinto tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia ad Albert Park con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz.

32 giri. Sia Carlos che Charles hanno iniziato il turno con gomme Soft con le quali hanno inizialmente ottenuto rispettivamente 1’20”390 e 1’20”689. Dopo un’interruzione con bandiera rossa a causa dell’uscita di pista di Sebastian Vettel le due F1-75 hanno mantenuto le stesse coperture e sia Charles che Carlos si sono migliorati scendendo rispettivamente a 1’20”120 e 1’20”286 e poi a 1’19”703 e 1’19”419. A fine sessione i due hanno montato un treno di gomme nuove per provare ancora la qualifica. Charles ha ottenuto 1’19”249 mentre Carlos non ha migliorato prima che la sessione venisse fatta terminare in anticipo a causa dell’uscita di pista di Lance Stroll a quattro minuti dalla bandiera a scacchi. Leclerc ha percorso 15 giri, due in più quelli di Sainz. Le qualifiche sono in programma alle 16 locali (8 CET).