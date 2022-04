Libere 2: Charles e Carlos primo e terzo

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il primo e il terzo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia ad Albert Park con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz.

54 giri. Entrambi i piloti hanno iniziato il turno con pneumatici Medium per completare la valutazione di tutte le mescole portate in Australia da Pirelli. Con quella gomma Charles ha ottenuto 1’20”523, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’21”145 dopo aver incontrato molto traffico nell’ultimo settore. Lo spagnolo si è migliorato poco dopo in 1’19”979. Entrambe le F1-75 sono dunque rientrate al box per prendere nuovamente la pista con pneumatici Soft. Con questa mescola entrambi si sono migliorati con Charles che è sceso a 1’19”568 e Carlos a 1’19”771. Lo spagnolo ha quindi ottenuto 1’19”376, mentre il monegasco è sceso fino a 1’18”978. Tra i due piloti della Scuderia si è poi inserito Max Verstappen in 1’19”223. A fine sessione i due sono tornati in pista con un carico di carburante maggiore e le gomme Medium impiegate in precedenza. Sainz e Leclerc hanno percorso 27 giri ciascuno. Domani si torna in pista alle 13 locali (5 CET) per la terza e ultima sessione di libere in preparazione della qualifica delle 16 (8 CET).