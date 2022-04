Libere 1: Carlos e Charles in cima alla classifica

La Scuderia Ferrari ha ottenuto i due migliori tempi nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia ad Albert Park con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc.

45 giri. Sia Carlos che Charles hanno iniziato il turno con gomme Hard con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’21”249 e 1’21”815. Dopo un’interruzione con bandiera rossa a causa di un detrito sul rettilineo principale, sulle due F1-75 sono stati montati pneumatici Soft con i quali entrambi i piloti si sono migliorati scendendo rispettivamente a 1’19”806 e 1’20”377. A fine sessione i due sono tornati in pista con un carico di carburante maggiore e le gomme Hard impiegate in precedenza. Sainz ha percorso in totale 24 giri, Leclerc 21. La seconda ora di libere è in programma alle 16 locali (8 CET).