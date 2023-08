Quali recap: Charles secondo, Carlos quinto

Gedda 18 marzo 2023

Seconda qualifica della stagione: sulla Jeddah Corniche la temperatura dell’aria è 27°, quella dell’asfalto 32°.



Q1. Charles e Carlos escono con un treno di Soft nuovo: ottengono 1’29”376 e 1’29”411 rispettivamente. Entrambi accedono alla fase successiva.



Q2. Treno di gomme nuovo sia per Charles che per Carlos. Il monegasco ottiene 1’29”068, lo spagnolo 1’29”900. Si rilanciano Charles ottiene 1’28”903, mentre Carlos deve ricorrere a un nuovo treno di gomme Soft, ottenendo 1’28”957 e accedendo così alla fase decisiva.



Q3. Nella fase finale Sainz inizia con gomme Soft usate, mentre Charles monta un treno nuovo. Lo spagnolo ottiene 1’29”322, mentre il monegasco ferma i cronometri a 1’28”757, secondo tempo provvisorio. Nuovo set di Soft per entrambi, che si migliorano: Charles ottiene 1’28”420, ancora secondo tempo – sarà 12° quando la penalità di dieci posizioni verrà applicata –, mentre Carlos centra 1’28”931, quinto riscontro, che diventa quarto grazie alla retrocessione del compagno di squadra.