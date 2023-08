Prove libere 3: Charles sesto, Carlos decimo

Jeddah 18 marzo 2023

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il sesto e il decimo tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita sul circuito della Jeddah Corniche.



32 giri. Charles e Carlos hanno atteso un quarto d’ora che la pista si gommasse, poi sono usciti dai box con gomma Medium con la quale il monegasco ha ottenuto 1’31”359, poi migliorato in 1’30”601, mentre lo spagnolo ha fatto registrare 1’31”215 e poi 1’30”828. Il lavoro si è quindi spostato sulla simulazione di gara che da entrambi è stata affrontata tenendo in macchina gli stessi pneumatici. Nel finale Charles e Carlos hanno girato con basso carico di carburante e gomme Soft ottenendo i propri migliori tempi: 1’29”588 per Charles; 1’29”761 per Carlos. Nel complesso i due hanno completato 16 giri ciascuno.