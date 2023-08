Prove libere 1: Carlos settimo, Charles undicesimo

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il settimo e l’undicesimo tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita sul circuito della Jeddah Corniche.

49 giri. Carlos e Charles, sulle cui SF-23 per precauzione dopo il ritiro del monegasco in Bahrain sono state montate le seconde power unit, sono scesi in pista con gomme Hard per iniziare a prendere confidenza con un tracciato non semplice, nel quale curve cieche, muretti e traffico costituiscono un’insidia costante. I due sono poi passati alle mescole Soft con le quali Sainz ha ottenuto 1’30”924 e Charles 1’31”118. Nell’ultimo terzo della sessione sia Charles che Carlos hanno caricando carburante per effettuare del lavoro sul passo gara con mescole differenti: Soft per Leclerc e Hard per Sainz. Nel complesso i due hanno percorso rispettivamente 26 e 23 giri, centrando così uno degli elementi del programma della sessione: accumulare chilometri per prendere confidenza con i muretti sauditi. La seconda sessione è alle 20 locali (18 CET).