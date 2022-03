Libere 1: Charles primo, Carlos quarto

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il miglior tempo e la quarta posizione con Charles Leclerc e Carlos Sainz nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

31 giri. Le due F1-75 sono rimaste in garage nei primi minuti aspettando che le altre vetture pulissero la traiettoria in pista dall’abbondante sabbia portata dal vento. Quando Charles e Carlos erano pronti a uscire dal box è però stata esposta la bandiera rossa a causa dei detriti sparsi in curva 1 dalla McLaren di Lando Norris. Le due Ferrari sono dunque scese in pista dopo oltre venti minuti dall’inizio della sessione. Charles e Carlos hanno iniziato a girare con gomma Hard per poi passare alla mescola Soft negli ultimi 15 minuti. Entrambi i piloti hanno ottenuto il proprio tempo di riferimento in quella fase: 1’30”772 per il monegasco – miglior tempo assoluto – e 1’31”139 per lo spagnolo. Nel complesso Leclerc ha completato 17 giri, Sainz 14.

Programma. La seconda sessione di libere è in programma alle ore 20.