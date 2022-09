Giornata al volante della SF21 per Antonio e Robert

Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman si sono alternati quest’oggi al volante di una SF21 dello scorso anno per una giornata di test sul circuito di Fiorano. È stata un’occasione per consentire ai due piloti di riprendere confidenza con la guida di una vettura di Formula 1 in vista dei loro prossimi impegni.

Antonio. Giovinazzi, Reserve Driver della Scuderia, ha completato il proprio programma prima della pausa pranzo e ha poi continuato al simulatore la preparazione per il debutto di venerdì prossimo, quando si calerà nell’abitacolo della Haas VF22 nella sessione inaugurale di libere del Gran premio d’Italia. Per lui sarà l’esordio a bordo di una monoposto della nuova generazione.

Robert. Nel pomeriggio a dare il cambio al pilota italiano è stato Robert Shwartzman, Test Driver della Scuderia, che ha proseguito il suo apprendistato sulla monoposto 2021 che aveva già avuto modo di guidare a metà luglio sul circuito del Mugello. Anche quello di Robert è stato un test di preparazione in vista delle due sessioni di libere che attendono il pilota israeliano al volante della F1-75 in questa stagione.