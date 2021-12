Bell Helmets diventa Technical Partner di Scuderia Ferrari

Scuderia Ferrari Mission Winnow è lieta di annunciare la firma di un accordo pluriennale con Bell Helmets – brand che fa capo a Racing Force Group – che rinnova la collaborazione e lo vede diventare “Technical Partner” del team di Maranello.

Nell’ambito della partnership con il leader mondiale nella produzione di caschi di protezione, Scuderia Ferrari potrà dunque contare sul supporto di Bell Helmets per la protezione dei meccanici protagonisti dei pit stop in Formula 1, così come sulla fornitura dei caschi a diversi dei suoi piloti, inclusi quelli impegnati nelle attività al simulatore e a molti degli allievi della Ferrari Driver Academy.

Mattia Binotto, Scuderia Ferrari Team Principal e Managing Director: “Siamo felici di aver rinnovato la partnership con Bell Helmets con la quale condividiamo molti valori come la continua ricerca del miglioramento, lo sviluppo di tecnologie costantemente all’avanguardia e, non ultimo, anche la cura di design e confort. Si tratta di fattori che favoriscono le prestazioni di meccanici e piloti e contribuiscono ad ottenere i risultati d’eccellenza che sono il nostro costante obiettivo”.