Ancora un giorno di studio per la F1-75

La seconda giornata del primo test pre-stagionale in corso al Circuit de Barcelona-Catalunya ha visto la Scuderia Ferrari completare altri 150 giri con la F1-75. Come ieri, entrambi i piloti si sono alternati al volante con Carlos Sainz che ha guidato fino alla pausa pranzo e Charles Leclerc che lo ha sostituito nel pomeriggio.

Programma. Anche oggi il primo obiettivo della squadra è stato consentire ai piloti di continuare ad accumulare esperienza al volante della nuova monoposto, permettendo anche al team del pit stop di esercitarsi nel gestire le gomme da 18 pollici introdotte in questa stagione da Pirelli. Sia Carlos che Charles hanno anche cominciato a lavorare sulla messa a punto provando diverse regolazioni di assetto.

Mattino. Sainz è salito in macchina alle 9 in punto uscendo per il suo primo giro pochi minuti più tardi. Lo spagnolo ha percorso un totale di 71 giri provando gomme di mescola C2 e C3 e ottenendo con quest’ultima il proprio miglior tempo in 1’20”546. In totale Carlos nei due giorni di test ha percorso 144 giri, pari a 673 chilometri.

Pomeriggio. Leclerc è sceso in pista poco dopo le ore 14 e ha girato con gomme di specifica C1, C2 e C3 percorrendo 79 tornate. Il monegasco ha ottenuto come miglior crono 1’19”689 con la mescola più morbida (C3), risultato anche il tempo più veloce di giornata. Per lui in questi test finora un totale di 159 giri pari a 743 chilometri. La F1-75 è invece arrivata a quota 303 tornate completate (1416 km) confermandosi la vettura con più strada all’attivo.

Terza giornata. Domani, ultima giornata del test al Circuit de Barcelona-Catalunya, Charles e Carlos si alterneranno nuovamente alla guida: a salire per primo in macchina sarà il monegasco.





Charles Leclerc #16

"Oggi è stato un altro giorno produttivo nel quale siamo riusciti a completare il programma che avevamo pianificato: in questa fase iniziale si tratta dell’aspetto più importante. Abbiamo girato sia con la mescola C2 che con la C3 e questo ci ha permesso di definirne ancora meglio il comportamento sulla nostra vettura. Ho potuto provare diverse regolazioni di assetto e i 71 giri fatti in mattinata sono un ottimo bottino. Da oggi abbiamo anche cominciato a rifinire lo stile di guida e così ho potuto prendere ulteriore confidenza con la monoposto. Sono soddisfatto del lavoro portato avanti fino ad ora insieme alla squadra e sono fiducioso di poter continuare così anche domani."





Carlos Sainz #55

"Direi che è stato un pomeriggio piuttosto positivo. Abbiamo completato una volta ancora molti giri e questo è ciò che conta di più ai test. Fare quanti più chilometri possibile è il nostro primo obiettivo al pari di provare il più alto numero di cose e fino a questo punto ci siamo riusciti rispettando il programma. Una volta ancora, non c’è da illudersi guardando il risultato perché la prima posizione in questo momento non conta nulla e dobbiamo continuare a lavorare sodo. Domani è l’ultimo giorno qui a Barcellona ed è importante sfruttarlo nel modo migliore prima di cominciare a focalizzarci sul Bahrain."