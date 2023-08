Carlos: durante la pausa abbiamo conosciuto meglio la SF-23

Carlos Sainz è impaziente di tornare in pista e di scoprire il nuovo formato Sprint del weekend che debutta proprio da domani a Baku: “Mi piacciono i cambiamenti che sono stati introdotti – ha detto lo spagnolo nella conferenza stampa FIA – perché dovrebbero rendere lo show ancora più interessante, con una doppia qualifica e una gara il cui risultato è sganciato da quello del Gran Premio per il quale la griglia di partenza sarà definita venerdì”. “Certo, lo shootout del sabato sarà tutt’altro che facile: bisognerà alzarsi dal letto ed essere immediatamente concentrati, perché alle 12.30 si farà già sul serio per assegnare le posizioni per il via della Sprint. Sono curioso di vedere come sarà il nuovo formato: la pista è bella e mi aspetto 17 giri belli tirati”.

Pausa utile. Poco il risposo per Carlos durante il periodo di pausa durato quasi un mese: “Sia io che Charles abbiamo lavorato sodo a Maranello per contribuire al miglioramento delle prestazioni della SF-23. Insieme alla squadra, il tempo a nostra disposizione è stato impiegato per conoscere meglio la nostra monoposto e comprenderne con precisione sia le debolezze che gli aspetti sui quali si può puntare per fare dei passi avanti a livello di competitività. Credo che in Australia, al di là del risultato, dei progressi si siano visti e sono fiducioso che potremo ripartire da lì per puntare ad un weekend con un risultato all’altezza delle nostre aspettative”.