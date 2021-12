Alcune monoposto di F1 sono state modificate per tentare l’avventura di Indianapolis

Una di queste è stata affidata ad Alberto Ascari per la 500 Miglia del 1952 il che spiega la sua assenza dal G.P. di Svizzera del 18 maggio (vinto da Taruffi) perché era impegnato nelle prove di qualificazione per la gara americana. L’incontro con le macchine americane, più rozze come concezione ma perfettamente adattate al particolare tipo di gara, è stato deludente in quanto Ascari dovette ritirarsi a causa della rottura di una ruota e le altre macchine, acquistate da piloti americani non riuscirono a qualificarsi.