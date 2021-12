La cilindrata del motore aspiratoviene portata al limite regolamentare con 4493 cm3 in tempo per il G.P. d’Italia a Monza il 2 settembre 1950

Ascari arriva secondo, dopo che la sua macchina si era fermata ed aveva preso quella di Serafini che in tal modo divide il punteggio. La prima vittoria arriva finalmente il 14 luglio 1951 nel G.P. d’Inghilterra a Silverstone, l’argentino José Froilàn Gonzalez riesce a battere le Alfa Romeo, portando al successo la 375 F1. Due settimane più tardi Ascari vince il Gran Premio di Germania e, successivamente, s’impone a Monza: non basta però per superare Fangio nella classifica Piloti a causa della sconfitta di Barcellona dovuta al cedimento delle gomme.