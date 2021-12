Come era ormai prassi collaudata il motore per la monoposto di F1 nato come 275, diventava 340

Questo grazie all’aumento della cilindrata da quella originale di 3322 cm3 a quella di 4101 cm3 del secondo tipo. Un primo collaudo del motore su un telaio tipo GP49 è stato fatto durante le prove del G.P. di Francia senza però parteciparvi. Poi questa versione è stata utilizzata solo in occasione di una gara non di campionato e precisamente il G.P. delle Nazioni svoltosi a Ginevra il 30 luglio del 1950. Per questo motivo il tipo 340 non compare nell’elenco ufficiale delle monoposto Ferrari che hanno disputato il campionato mondiale di F1 ma è stato ampiamente utilizzato per vetture sport e granturismo.